Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla noktalandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi. Başkan Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti.

ASENSIO TAKIMLA ÇALIŞTI

Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre formasından uzak kalan Marco Asensio, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli futbolcu, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, pazar günü saat 20.00'de başlayacak.