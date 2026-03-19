Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor: Tümosan Konyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. 27 puanla 12. sırada yer alan ev sahibi Konyaspor, taraftarının desteğiyle galibiyete uzanarak üst sıralara yükselmeyi planlıyor. Öte yandan 25 puanla 13. sırada bulunan ve Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği, deplasmandan puan ya da puanlarla dönüp ligde rahat bir nefes almanın peşinde. Bu maç, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen her iki takım için de büyük önem taşıyor. Lig ortasındaki puan durumu ve sıralama açısından kritik olan bu karşılaşmanın tüm detayları, maç saati ve yayın bilgileri haberimizde...