Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede Corendon Alanyaspor, Kocaelispor'u 5-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 26. dakikada Florent Hadergjonaj, 31. dakikada Hwang Ui-Jo, 63. dakikada Nuno Lima, 81. dakikada İbrahim Kaya ve 88. dakikada Nicolas Janvier kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor, ligde dört maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 31'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Kocaelispor ise ligde çıktığı son 5 maçta 4. mağlubiyetini aldı. Körfez ekibi, 33 puanla 8. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

21. dakikada ceza sahasına giren Mounie'nin vuruşunda topu kaleci Gökhan Değirmenci, kontrol etti.

26. dakikada Alanyaspor öne geçti. Janvier'in pasında topla ceza sahası dışı çaprazında buluşan Hadergjonaj'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Orta sahanın gerisinden Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta Hwang savunma arkasına sarktı. Topla ceza sahasında buluşan Hwang'in sağ çaprazdan vuruşunda fileleri havalandırdı: 2-0.

Karşılaşmasının ilk devresi Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Janvier'in pasıyla topla buluşan Hagi'nin vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

63. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkarttı. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

81. dakikada Alanyaspor farkı dörde yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla İbrahim Kaya, kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluştu. İbrahim Kaya'nın ceza sahası içerisine girmeden şutunda top filelerle buluştu: 4-0

88. dakikada Alanyaspor farkı 5'e çıkarttı. Merkezden gelişen hızlı atakta topu ileriye taşıyan İbrahim Kaya'nın pasıyla Janvier, ceza sahası önünde topla buluştu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0

