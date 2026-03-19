Fatih Tekke'nin yeni oyunlar, taktikler bulma çabasına büyük saygı gösteriyorum. Bir teknik adam sürekli kendini geliştirmeli, dün yaptığını bugün beğenmemeli. Fatih Tekke de bunu yapıyor. Ama yenilikler takımlar için hep sancılı oluyor. Trabzonspor bu sancıyı ilk 45'te çok yaşadı. Çünkü ezber bir oyunun dışına çıkıyorsunuz.