Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, Galatasaray mağlubiyetinden sonra üst üste 2. maçta puan kaybetmiş oldu ve 43 puanla maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Hesap.com Antalyaspor'un ise ligdeki 3 puan hasreti 5 maça çıktı. Akdeniz ekibi, 25 puanla 14. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta RAMS Başakşehir, Kocaelispor deplasmanına konuk olacak. Hesap.com Antalyaspor ise ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

11. dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Solda Kazımcan Karataş'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Harit'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Julian çeldi. Dönen topa Kazımcan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta Julian yine gole izin vermedi.

21. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasında Van de Streek'in arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

64. dakikada Hesap.com Antalyaspor önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Paal'ın ceza yayının solundan havalandırdığı topu kontrol eden Soner Dikmen, penaltı noktası civarından vuruşunu yaptı. Açıyı çabuk kapatan kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşma golsüz tamamlandı.