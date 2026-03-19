İlk yarıdaki kötü oyunumuzu görünce, 'eyvah eyvah, bu Liverpool ikinci yarıda farka gider' dedim. Demez olaydım. Ama ortada görünen kötü bir gerçek vardı. Çok kötü oynuyorduk! Okan Buruk'un ikinci yarıya başlarken yaptığı doğru değişiklikleri bile Galatasaray'ın vasat futboluna bir arpa boyu ritm ve tempo katamadı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci bölümde de Liverpool oynadı, biz takım halinde seyrettik. Uğurcan Çakır hariç tabii ki. İlk yarıda tonla gol kurtaran Uğurcan, ikinci yarıda da kurtarışlarına devam etti. Ama Liverpool, adeta Kandilli akıntısı gibi dalga dalga kalemize geldi. Dur durak bilmediler. Adeta yanardağ ordusu gibiydiler. Kabus gibi üzerimize çöktüler. Kalite ve güç farkıyla turu elimizden aldılar.

Her şeyi anladım da... İlk yediğimiz duran top golünde ceza sahası dışında Szoboszlai'yi neden bomboş bıraktık. Öyle ya Arne Slot, Rams Park'taki maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında 'Biz de İngiltere'deki rövanşta Galatasaray'a duran toptan gol atacağız' demişti. Galatasaray maçına özel olarak hazırladıkları oyuncuyu böyle bomboş bırakmak bize hiç yakışmadı. Galatasaray'ın Liverpool'a gücü yetmedi tamam da. Anları çok iyi oynayan Galatasaray, bu alışkanlığını İstanbul'da bırakarak mı Anfield Road'a çıktı! Sahada doğru yaptığımız çok az şey vardı dün. Uğurcan Çakır dışındaki tüm oyuncularımız döküldü. Çok kolay teslim oldu. Oysa ne hayallerimiz vardı. 'PSG'yi nasıl deviririz?' diye düşünmeye bile başlamıştık.