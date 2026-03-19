Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 27. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 27. haftasında Tümosan Konyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE TÜMONSAN KONYASPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Adzouana, Nagalo, Adil, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Muleka, Kramer.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Traore, Metehan, Niang.

TÜMOSAN KONYASPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.