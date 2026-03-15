Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Samsunspor konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golünü 31. dakikada Antoine Makoumbou ve 90+3. dakikada Logi Tomasson kaydederken, konuk ekibin golü ise 46. dakikada Toni Borevkovic'ten (kendi kalesine) geldi.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor haftayı 35 puanla 7. sırada tamamladı ve 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Zecorner Kayserispor ise 20 puanla 17. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Eleyis Tavsan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda, son anda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

28. dakikada Satka'nın pasında Moundilmadji, altıpas içinde topu az farkla üstten auta gönderdi.

31. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Elayis Tavsan'ın sağ taraftan pasında arka direkte Makoumbou plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

42. dakikada Yalçın Kayan'ın pasında ceza sahasında müsait pozisyondaki Elayis Tavsan'ın kötü vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.

46. dakikada Zecorner Kayserispor 1-1 eşitliği sağladı. Chalov'ın sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat çeldiği top Borevkovic'in ayağına çarparak ağlara gitti: 1-1

49. dakikada Chalov'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda, top yan direğe çarparak auta gitti.

53. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahasından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topa sahip oldu.

55. dakikada Makoumbou'nun pasında Moundilmadji altıpas içinde topa dokundu, kaleci Bilal Bayazıt iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+3 dakikada Samsunspor, 2-1 öne geçti. Joao Mendes'in pasında ceza sahası içinde Tomasson düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1

Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.