Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Ligin 16. sırasında bulunan ikas Kasımpaşa ve ligin 15. basamağında yer alan ikas Eyüpspor'un alt sıraları yakından ilgilendiren bu kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA-İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-ikas Eyüpspor karşılaşması saat 16:00'da başladı.

KASIMPAŞA-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KASIMPAŞA-İKAS EYÜPSPOR 11'LER

Kasımpaşa: Giannoitis, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Winck, Baldursson, Cafu, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak.

ikas Eyüpspor: Jankat, Onguene, Bedirhan, Umut, Talha, Taşkın, Emre, Baran Ali, Pintor, Metehan, Umut.