Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa sahasında oynanan mücadeleyi 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kasımpaşa sahadan üç puanla ayrıldı.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 24'e yükseltirken, Eyüpspor 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



13. dakikada Talha'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Umut Meraş'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alınana döndü. Pozisyonun devamında Umut Bozok topu ağlara gönderdi fakat ofsayt gerekçesiyle gol değeri taşımadı.



30. dakikada Cafu'nun sağ taraftan pasında İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda top yakın direk dibinden dışarı gitti.



33. dakikada Pintor'un geri pasında araya giren Benedyczak, topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 1-0

59. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde kazanılan endirekt vuruşta İrfan Can Kahveci'nin dokunduğu topa Cafu çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

63. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine gönderdiği ortaya Diabate hareketlendi. Bu futbolcunun dokunamadığı top direkt kaleye yönelirken az farkla yandan dışarı gitti.

90+3. dakikada sağ kanattan atağa katılan İrfan Can Kahveci ceza sahası içine hareketlenen Allevinah'a ortaladı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Mücadele Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.