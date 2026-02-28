Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sezonun sürpriz ekibi Kocaelispor deplasmanına çıkıyor. Son haftalarda Başakşehir ve Göztepe karşısında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Kartal, Körfez'den 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Galatasaray derbisi öncesinde moral ve puan kazanmak isteyen Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve El Bilal Toure forma giyemiyor. Ev sahibi Kocaelispor ise 30 puanla 8. sırada bulunuyor ve üst sıralara tırmanma peşinde. Kocaelispor-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kocaelispor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk oluyor. Ancak kritik mücadelede Kartal'ın teknik heyeti mecburi bir rotasyona gitti; takımın maestrosu ve kaptanı Orkun Kökçü, savunmanın bel kemiği Emirhan Topçu ve hücumun hareketli ismi El Bilal Toure bu dev karşılaşmada forma giyemiyor. Saha kenarında ise Sergen Yalçın cezası nedeniyle takımının başında yer alamıyor oluşu, Beşiktaş için bir diğer handikap olarak dikkat çekiyor. Hakem Cihan Aydın'ın düdük çaldığı bu atmosferi yüksek mücadelede, 43 puanlı dev konuk ekip ile Avrupa hayallerini taze tutmak isteyen 30 puanlı Körfez temsilcisi arasındaki taktik savaşının sonucu, ligin üst sıralarındaki tüm dengeleri değiştirebilecek bir öneme sahip. Kocaelispor-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar.

Beşiktaş: Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cengiz, Cerny, Oh

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Avrupa potasını yakından ilgilendiren bu kritik mücadele, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanıyor. Yıldızlar karması Beşiktaş ile Körfez'in güçlü temsilcisi Kocaelispor, Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliğinde kozlarını paylaşıyor.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig heyecanının zirve yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Cumartesi gününün kritik futbol organizasyonlarından olan bu randevuda, ilk düdükle birlikte 4 aydır yenilmeyen Beşiktaş'ın serisini koruma, Kocaelispor'un ise evinde devirme mücadelesi ekranlara geliyor.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Beşiktaş arasındaki bu zorlu kapışma, yayıncı kuruluş olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından zorlu müsabakayı yönetmek üzere tecrübeli hakem Cihan Aydın görevlendirildi.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI KÜNYESİ

Orta Hakem: Cihan Aydın

1. Yardımcı Hakem: İbrahim Çağlar Uyarcan

2. Yardımcı Hakem: Osman Gökhan Bilir

Dördüncü Hakem: Reşat Onur Coşkunses

VAR: Bülent Birincioğlu

AVAR: Anıl Usta

PUAN SAVAŞINDA KRİTİK VİRAJ

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, topladığı 43 puanla 4. basamakta girdiği haftada Körfez deplasmanına çıkıyor. Ev sahibi Kocaelispor ise geride kalan 23 maçta elde ettiği 8 galibiyet ve 6 beraberlik sonrası hanesine yazdırdığı 30 puanla ligin 8. sırasında yer alıyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu mücadelede her iki ekip de puan tablosundaki yerini yukarıya taşımak için ter döküyor.

KARTAL'DA DERBİ ÖNCESİ KART ALARMI

Beşiktaş cephesinde sarı kart sınırındaki isimler teknik heyeti düşündürüyor. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, mücadelede kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak olan kritik Galatasaray derbisinde takımın�� yalnız bırakacak. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emirhan Topçu da sınırda bulunan bir diğer isim olarak dikkat çekiyor.

15 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere tam 15 resmi maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. En son 2 Kasım 2025 tarihinde sahadan yenik ayrılan siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana çıktığı maçlarda 9 galibiyet ve 6 beraberlik alarak müthiş bir istikrar yakaladı. Kartal, bu süreçte Süper Lig'de 12, kupada ise 3 maçı namağlup tamamlayarak Körfez'e büyük bir moral depolayarak gitti.

KULÜBEDE MURAT KAYTAZ

Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaeli deplasmanında takımının başında yer alamıyor. 53 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının tribünde olacağı bu kritik 90 dakikada, Beşiktaş yedek kulübesinde idari ve teknik sorumluluğunu yardımcı antrenör Murat Kaytaz üstleniyor.