Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 23. hafta, kritik bir randevuya sahne oluyor. Fatih Karagümrük, taraftarı önünde Samsunspor’u ağırlayacak. Ligde 12 puanla son sırada yer alan İstanbul ekibi, bu karşılaşmayı bir dönüm noktası olarak görüyor. Öte yandan UEFA Konferans Ligi’nde aldığı galibiyetle moral depolayan Karadeniz temsilcisi, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde ilk sınavına çıkacak ve puan hanesine bir 3 puan daha eklemenin planlarını yapacak. Peki, Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?