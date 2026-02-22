Kayserispor-Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 23. haftanın dikkat çeken randevularından biri, Kayserispor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadele olacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ekip de sahaya mutlak puan hedefiyle çıkıyor. Teknik Direktör Radomir Dalovic yönetimindeki Kayserispor, 16 puanla 17. sırada yer alıyor. Konuk ekipte ise Sami Uğurlu ve öğrencileri, Samsunspor galibiyetinin verdiği özgüvenle deplasmanda da kazanarak yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Kayserispor-Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?