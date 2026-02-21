Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, ligde liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda görüntü çiziyor. TÜMOSAN Konyaspor ise takımla 2. dönemine başlayan İlhan Palut ile ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Kümede kalma mücadelesi veren Anadolu temsilcisi, lider Galatasaray karşısında çıkış arayacak. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-G.SARAY MAÇININ İLK 11'LERİ
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Abdülkerim, Singo, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi.
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başladı.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maçın VAR hakemi ise Davut Dakul Çelik oldu.
Konyaspor maç günü paylaşımı
🏆 Trendyol Süper Lig 23. Hafta— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) February 20, 2026
🆚 Galatasaray
🗓️ 21 Şubat Cumartesi
⏰ 20.00
🏟️ MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
👤 Atilla Karaoğlan
📲 #KNYvGS pic.twitter.com/pzL0NT4M1V
Galatasaray maç günü paylaşımı
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 20, 2026
🏆 Trendyol Süper Lig 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
🗓️ 23. Hafta
⚽ T. Konyaspor
📆 21.02.2026
⏰ 20.00
🏟️ MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
📲 #KNYvGS pic.twitter.com/G9BPaa7Dap