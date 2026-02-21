Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 puanı alarak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. TÜMOSAN Konyaspor ise teknik direktör İlhan Palut'un takımdaki ikinci döneminde ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Bu kriitk mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, ligde liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda görüntü çiziyor. TÜMOSAN Konyaspor ise takımla 2. dönemine başlayan İlhan Palut ile ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Kümede kalma mücadelesi veren Anadolu temsilcisi, lider Galatasaray karşısında çıkış arayacak. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-G.SARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Abdülkerim, Singo, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başladı.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maçın VAR hakemi ise Davut Dakul Çelik oldu.

