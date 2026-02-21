Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde konuştu.

Buruk, "Juve maçları sonrası zordur. Ancak, şöyle bir avantajımız var, bugünkü kadroda oyuncu sayısının çokluğu ve aynı kalitede oynayacak oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle değişim yapabiliyoruz. Birçok oyuncu taze. İçeride çok önemli bir yarış var. Özgüvenimiz yüksek. Ayaklarımızın da yere basması önemli, hem bugün hem çarşamba. Ligde öndeyiz ama puan farkını kaybetmek istemiyoruz. Avrupa'da aldığımız sonuçla 3 kulvarda gitmemizi sağlayacak. Eksiğimiz Osimhen, dizinde ağrısı vardı, riske etmek istemedik. Daha önce böyle bir ağrıda oynattık. Bugün ağrısının çok olduğunu söyleyince risk almadık. Yorgun oyuncular vardı. Değişiklikler yaptık." ifadelerini kullandı.