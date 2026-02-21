UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü konuk ettiği İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 yenilen sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa mücadelesi öncesinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı.
Salonda yapılan core hareketleriyle başlayan antrenman sonrasında sahaya taşındı. Sarı-lacivertli futbolcular, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından taktik antrenman gerçekleştirdi. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, pazartesi günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.