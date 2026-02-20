Trendyol Süper Lig'de heyecan 23 haftasında hız kesmeden sürüyor. Haftanın açılış maçında ligin Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Ev sahibi takım, 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken Körfez ekibinin hedefi ligde üst sıralara tırmanmak. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki dev düelloyu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı 20 Şubat Cuma günü saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanmakta.
ÇAYKUR RİZESPOR-KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mebude, Mihaila, Halil.
Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Linetty, Churlinov, Rivas, Agyei, Petkovic.