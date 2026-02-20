Çaykur Rizespor-Kocaelispor canlı izle: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor, Rize'de kozlarını paylaşıyor. Ligde 13. sırada bulunan ve 21 puanla düşme hattından uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor, son haftalardaki dalgalı performansını düzeltmek için kendi evinde galibiyete odaklandı. Karşısında ise 30 puanla sezonun sürpriz ekiplerinden Kocaelispor var. Avrupa kupalarına giden yolu açık tutmak isteyen Kocaelispor, deplasmanda alacağı üç puanla iddiasını sürdürmeyi planlıyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu mücadelenin tarihi, saati ve yayıncı kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Çaykur Rizespor-Kocaelispor maç bilgileri...