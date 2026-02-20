CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
"İsmail ve Mert'e..." "İsmail ve Mert'e..." 08:56
"N. Forest'ı biraz hafife almış!" "N. Forest'ı biraz hafife almış!" 08:37
Maç sonrası dış basın: F.Bahçe'yi domine ettiler! Maç sonrası dış basın: F.Bahçe'yi domine ettiler! 01:27
Maç sonrası dış basın: F.Bahçe'yi domine ettiler! Maç sonrası dış basın: F.Bahçe'yi domine ettiler! 01:22
"Bugünkü mağlubiyeti hak ettik!" "Bugünkü mağlubiyeti hak ettik!" 01:01
"İki gol daha atabilirdik!" "İki gol daha atabilirdik!" 01:01
Daha Eski
F.Bahçe'de Skriniar korkusu! Sakatlığı ciddi olabilir F.Bahçe'de Skriniar korkusu! Sakatlığı ciddi olabilir 01:01
F.Bahçe'den şok yenilgi! F.Bahçe'den şok yenilgi! 01:01
Fenerbahçe penaltı bekledi! Fenerbahçe penaltı bekledi! 01:01
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Fenerbahçe'de şok sakatlık! 01:01
Kadıköy'de Filistin pankartları! Kadıköy'de Filistin pankartları! 01:01
Dünya devleri Victor Osimhen'i paylaşamıyor! Dünya devleri Victor Osimhen'i paylaşamıyor! 01:01
Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı ne zaman?
Ç. Rizespor-Kocaelispor maçının hakemi açıklandı
Süper Loto kazanan numaralar 19 Şubat 2026
Gram altın bugün ne kadar oldu?