Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,
"Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Sağlık durumu bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 20, 2026
Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir @MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi… pic.twitter.com/gcTTEAOB2E
A Spor'un haberine göre Slovak futbolcunun 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.