Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili gelen 'Sözleşmesi uzatılacak mı' sorusunu yanıtladı. İşte Özbek'in Okan Buruk ve sözleşme açıklamaları...
Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı 20 Şubat 2026 | 12:00
