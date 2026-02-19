Haftanın açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN AÇIKLAMASINA GÖRE LİGDE 23. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
YARIN:
20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor (Çaykur Didi)
21 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Gaziantep)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)
23 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Chobani)