Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor, Agyei, Serdar Dursun ve Rivas'ın attığı gollerle Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede Selçuk İnan'ın başında olduğu Kocaelispor, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

Büyük heyecana sahip olan karşılaşmada goller, 36. dakikada Daniel Agyei, 76. dakikada Serdar Dursun ve 81. dakikada Rigoberto Rivas'dan geldi.

Gaziantep FK'da Nazım Sangare, Tayfun Bingöl'e yaptığı müdahale sonucu, bariz gol pozisyonunu engellediği gerekçesiyle 47. dakikada kırmızı kart gördü.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, ligde üst üste ikinci galibiyetini almış oldu ve puanını 30'a yükselterek 8. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise ligde çıktığı son 9 maçta tek galibiyette kalmış oldu ve 28 puanla 9. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de gelecek hafta Kocaelispor, Çaykur Rizespor deplasmanında konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki maçta Kocaelispor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

2. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla topla buluşan Agyei'nin şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada sağdan Sorescu'nun yaptığı ortada, ceza sahasının sol çaprasında Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci topu kornere gönderdi.

20. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Petkovic'in pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci Zafer Görgen'in müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere gitti.

36. dakikada Kocaelispor 1-0 öne geçti. Sol kanatta Haidara'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Agyei, savunma oyuncularından sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşıla kaldı. Agyei, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45+1. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun yaptığı ortada, ceza sahasında Kozlowski'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

Kocaelispor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada Gaziantep FK, 10 kişi kaldı. Nazım Sangare, savunma arkasına gönderilen pasa hareketlenen Tayfur Bingöl'e yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

60. dakikada Keita'nın pasında Tayfur Bingöl ceza sahasında topla buluştu. Kalecinin öne çıktığı gören Tayfur, müsait durumdaki Serdar Dursun'a pas verdi. Serdar'ın yakın mesafeden şutunda, savunmadan seken top kalecide kaldı.

76. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Churlinov'un pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi: 2-0

81. dakikada Kocaelispor bir gol daha buldu. Sol kanatta Churlinov'un yerden ortasında arka direkte Rivas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

Kocaelispor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.