Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi konuk ekip Kocaelispor 2-1 kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 65 ve 73. dakikalarda Daniel Agyei kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü 81. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.
Düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor 15 puanda kaldı. Kocaelispor ise 27 puanla 8. sıraya yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sol kanattan Mendes'in ortasında savunmadan sekerek, arka direğe yönelen topu Görkem ceza alanı önüne aktardı. Chalov'un şutunda top kale üzerinden auta çıktı.
13. dakikada sağdan Cardoso'nun ceza sahasına ortasında savunmadan seken topla arka direkte buluşan Mendes'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
30. dakikada Mendes'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önüne Denswil'in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
65. dakikada Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Agyei'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
73. dakikada sol kanattan Churlinov, ceza sahasına ortasında arka direkte Agyei, topu ağlara gönderdi. 0-2
81. dakikada sağ kanattan Mane'nin ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Talha'nın şutunda meşin yuvarlak fileere gitti. 1-2
90+5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mendes'in şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kornere çıktı.
90+7. dakikada sağ kanattan Mane'nin pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Semih'in gelişine vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.