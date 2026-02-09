Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de oynanan mücadelede bir fair-play örneği yaşandı.
Gençlerbirliği'nde forma giyen Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü.
Ellerini kaldıran ve kaleye gitmeyen Oğulcan'ın bu hareketi Kadıköy'ü dolduran taraftarlardan büyük alkış aldı.
İşte o anlar...
Mert Müldür'ün yerde kalmasının ardından oyunu durduran ve şut çekmeyen Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe taraftarlarından alkış aldı!