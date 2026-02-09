Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Mehmet Türkmen'in yönettiği maçı ev sahibi Gaziantep FK 2-1'lik skorla galip tamamladı.
16. dakikada Kasımpaşa, Adrian Benedyczak'ın golüyle öne geçerken, Gaziantep FK 24'te Kacper Kozlowski ile skora eşitliği getirdi.
Kırmızı siyahlılar Mohamed Bayo'nun 26. dakikada kaydettiği golle öne geçti.
42. dakikada Camara'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Gaziantep FK, maçın geri kalan bölümünde kalesini gole kapattı ve mücadeleyi 2-1 galip tamamladı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 28 puana ulaşarak ligin 8. sırasına yükselirken 16. sıradaki Kasımpaşa 16 puanda kaldı.