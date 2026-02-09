Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Fenerbahçe'nin bugün orta sahasında Kante, Guendouzi ve Asensio oynuyor. Hem bu maçta hem de gelecek maçlarda hem Fenerbahçe camiası hem kendisi nasıl bir performans beklemeli?



"Öncelikle takıma galip gelmesi için yardım etmelerini bekliyorum. Günün sonunda sonuç önemli. Orta saha tabii ki çok önemli oyunu kontrol etmek için. Topu tekrar kazanmak için çok önemli."

"Gençlerbirliği'nin son 11 maçında 1 mağlubiyetleri var. Zorlu olacak. Benim takımımdan beklediğim, kazanmak için her şeyi yapmaları."



N'GOLO KANTE HAKKINDA

"Çok açık birisi. Odağı çok yüksek. Hem dün hem de bugün kendisini çok odaklanmış gördüm. En büyük güçlerinden birisi. İki antrenman yapma imkanımız oldu kendisiyle. İlk izlenimlerimiz çok iyi. Çok iyi birisi. Onun takımda olmasından mutluyuz."