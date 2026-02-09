Fenerbahçe-Gençlerbirliği MAÇI İZLE | FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta, Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki kritik randevuya sahne olacak. Galatasaray'ın galip geldiği haftada puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak karşılaşmadan üç puanla ayrılarak farkı yeniden 3'e indirmeyi amaçlıyor. Yeni transferlerin takıma dahil olmasıyla birlikte Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği ilk 11 merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?