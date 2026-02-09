Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı | Yeni bölüm fragmanı izle!

Haberler

atv’de ekrana gelen Aynı Yağmur Altında, güçlü açılış bölümüyle izleyicilerin ilgisini üzerine çekerken, merak şimdi 2. bölüm fragmanına yöneldi. Farklı hayatların içinden gelen ve sırlarla inançlar arasında sınanan Rosa ile Ali’nin hikayesinde kartlar yeniden dağılıyor. Yeni bölümde yaşanacaklar öncesinde diziseverler, “Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı yayımlandı mı?” ve “Aynı Yağmur Altında yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.02.2026 20:36

AYNI YAĞMUR ALTINDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Londra'da katıldığı bir protestoda aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan aktivist Rosa, her an ölümle burun buruna olduğunu öğrenir. Hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişinin izini sürmek üzere İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir.

Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın baskıları ve Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile olan zorunlu ilişkisi arasında sıkışmışken, Rosa'da yıllardır aradığı huzuru ve aşkı bulur. Ancak bu masalsı başlangıç, Karanoğlu ailesinin karanlık varisi Koray'ın saplantılı aşkı ve Ali'nin hayatını hedef alan büyük bir tehditle gölgelenir.

İki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Aynı Yağmur Altında oyuncular: Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt).

