Haberler

Haberler Haberleri

Aynı Yağmur Altında YENİ BÖLÜM İZLE | Aynı Yağmur Altında son bölüm

Aynı Yağmur Altında YENİ BÖLÜM İZLE | Aynı Yağmur Altında son bölüm

atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin ilgisini toplamayı başardı. İnsan hakları savunucusu Rosa ile Ali arasında doğan tutkulu aşk, ilerleyen süreçte ikisini de zorlayacak bir yola sürükleniyor. Usta oyuncularla genç isimleri aynı hikayede buluşturan yapım, kısa sürede gündeme oturdu. Diziyi kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler ise “Aynı Yağmur Altında yeni bölüm yayınlandı mı?” ve “Aynı Yağmur Altında 1. bölüm nasıl izlenir?” sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

A Spor

Giriş Tarihi: 09.02.2026 20:18

Paylaş





ABONE OL

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Aynı Yağmur Altında, ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İnsan hakları mücadelesine adanmış bir hayat süren Rosa ile Ali arasında filizlenen aşk, zamanla her ikisi için de yıkıcı bir sürece dönüşüyor. Deneyimli oyuncularla genç yetenekleri aynı projede buluşturan dizi, yayınlanır yayınlanmaz merak konusu oldu. Diziseverler özellikle "Aynı Yağmur Altında yeni bölüm yayınlandı mı?" ve "Aynı Yağmur Altında 1. bölüm nasıl izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

Aynı Yağmur Altında yeni bölüm

AYNI YAĞMUR ALTINDA YENİ BÖLÜM İZLE

AYNI YAĞMUR ALTINDA 1. BÖLÜMDE NE OLDU?

Londra'da katıldığı bir protestoda aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan aktivist Rosa, her an ölümle burun buruna olduğunu öğrenir. Hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişinin izini sürmek üzere İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir.

Aynı Yağmur Altında yeni bölüm konusu

Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın baskıları ve Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile olan zorunlu ilişkisi arasında sıkışmışken, Rosa'da yıllardır aradığı huzuru ve aşkı bulur. Ancak bu masalsı başlangıç, Karanoğlu ailesinin karanlık varisi Koray'ın saplantılı aşkı ve Ali'nin hayatını hedef alan büyük bir tehditle gölgelenir.

Aynı Yağmur Altında oyuncu kadrosu

İki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCUSU KADROSU

Aynı Yağmur Altında dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:

Aynı Yağmur Altında son bölüm

Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve), Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt).

Aynı Yağmur Altında konusu ne?

AYNI YAĞMUR ALTINDA KONUSU NE?

Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

ASpor CANLI YAYIN