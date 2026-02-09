Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla mağlup etti.



Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Anderson Talisca, 27 ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun kaydetti.



Konuk ekibin tek golü 55. dakikada Sekou Koita'dan geldi.

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe puanını 49 yaptı. Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.

TALİSCA GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ligde 12. golünü kaydetti.

Son haftalarda yükselen performansıyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, kupada 3, Avrupa'da ise 5 gol atarak toplamda 20 gole ulaştı.

KEREM, 8 MAÇLIK SUSKUNLUĞUNU DUBLE YAPARAK BOZDU

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, ligde 8 maçlık suskunluğunu bozdu.

Son olarak 4-2 kazandıkları Kayserispor müsabakasında gol atan Kerem, 8 maçın ardından Gençlerbirliği karşısında 2 gol buldu.

Kerem, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltirken, toplamda ise 8'inci sayısına ulaştı.

CHERİF, 82'DE DAHİL OLDU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Maça yedek başlayan genç futbolcu, 82. dakikada Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.

KANTE, 62 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Gençlerbirliği karşısında 62 dakika sahada kaldı.

İlk maçında performansıyla beğeni toplayan 34 yaşındaki oyuncu, 62. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Kante oyundan çıkarken tribünler uzun süre Fransız oyuncuyu alkışladı.

OĞULCAN ÜLGÜN'DEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Karşılaşmanın 41. dakikasında Gençlerbirliği atağında Mert Müldür ceza sahası önünde yerde kalırken, o noktada topla buluşan Oğulcan Ülgün, ceza sahasına girmek üzereyken topu bırakıp Mert Müldür'ün tedavi olmasını sağladı.

Ülgün'ün bu hareketi sonrasında bütün tribünler 27 yaşındaki futbolcuyu alkışlarken, Fenerbahçeli futbolcular da Ülgün'ü hareketinden dolayı tebrik etti.