Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Çekişmeli mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE 11'LER:
Gaziantep FK : Zafer, Nazım, Tayyip Talha, Mujakic, Kevin, Ogün, Maxim, Kozlowski, Camara, Lungoy, Bayo.
Kasımpaşa : Andreas Gianniotis, Kamil Ahmet, Becao, Opoku, Mortadha, Andri, Kerem, İrfan, Benek, Jim Allevinah, Cenk Tosun.
GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşması saat 20.00'de başladı.
GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayılanıyor.
GAZİANTEP FK SON DURUM VE PERFORMANS
Gaziantep FK, ligde geride kalan 20 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 22 Aralık'ta Kayserispor deplasmanında elde ettiği 3-0'lık galibiyetin ardından oynadığı 7 karşılaşmada 4 yenilgi ve 3 beraberlik yaşadı. Bu süreçte galibiyet alamayan Gaziantep temsilcisi, taraftarı önünde yeniden çıkış arıyor.
KASIMPAŞA'DA GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR
Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu 16 puan toplayabildi. İstanbul temsilcisi, ligdeki olumsuz gidişat sonrası teknik direktör değişikliğine gitti ancak beklenen çıkışı henüz yakalayamadı. Emre Belözoğlu yönetiminde sahaya çıktığı 6 maçta galibiyet alamayan Kasımpaşa, bu süreçte yalnızca 3 beraberlik elde edebildi.