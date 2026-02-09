Trendyol Süper Lig’de 21. hafta maçında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Her iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Çekişmeli mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE 11'LER:

Gaziantep FK : Zafer, Nazım, Tayyip Talha, Mujakic, Kevin, Ogün, Maxim, Kozlowski, Camara, Lungoy, Bayo.



Kasımpaşa : Andreas Gianniotis, Kamil Ahmet, Becao, Opoku, Mortadha, Andri, Kerem, İrfan, Benek, Jim Allevinah, Cenk Tosun.

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşması saat 20.00'de başladı.

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayılanıyor.

GAZİANTEP FK SON DURUM VE PERFORMANS

Gaziantep FK, ligde geride kalan 20 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 22 Aralık'ta Kayserispor deplasmanında elde ettiği 3-0'lık galibiyetin ardından oynadığı 7 karşılaşmada 4 yenilgi ve 3 beraberlik yaşadı. Bu süreçte galibiyet alamayan Gaziantep temsilcisi, taraftarı önünde yeniden çıkış arıyor.

KASIMPAŞA'DA GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu 16 puan toplayabildi. İstanbul temsilcisi, ligdeki olumsuz gidişat sonrası teknik direktör değişikliğine gitti ancak beklenen çıkışı henüz yakalayamadı. Emre Belözoğlu yönetiminde sahaya çıktığı 6 maçta galibiyet alamayan Kasımpaşa, bu süreçte yalnızca 3 beraberlik elde edebildi.