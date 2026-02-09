Süper Lig'in ilk devresinde Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı golcü Jhon Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti. İşte o paylaşım...

Kolombiyalı golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,



"Fenerbahçe yönetimine ve kulüpte emeği geçen herkese, bu formayı giyme fırsatını bana verdikleri için içtenlikle teşekkür ederim.

Her ne kadar kulüpteki sürecim istediğim gibi geçmemiş olsa da, Fenerbahçe'ye ve bu büyük kulübün tarihine duyduğum saygıyla ayrılıyorum.

Fenerbahçe taraftarlarına ayrıca teşekkür etmek isterim. Tutkunuz ve kulübünüze olan bağlılığınız gerçekten eşsiz. Sizin önünüzde oynamak kariyerimde unutulmaz bir deneyim oldu.

Fenerbahçe'ye gelecek için başarılar diliyorum. Benim için ise şimdi, kariyerimin bir sonraki bölümü için motivasyon ve kararlılıkla yoluma devam etme zamanı.

Saygılarımla." ifadelerini kullandı.