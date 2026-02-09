Gençlerbirliği galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor ve yaklaşan derbiyle ilgili de konuştu.

İŞTE O SÖZLER

N'GOLO KANTE HAKKINDA



"İyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum."

"İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz."

TRABZONSPOR MAÇI HAKKINDA

"Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar."