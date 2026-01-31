RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı canlı takip et
Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken RAMS Başakşehir, 20. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Son 6 haftada 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan turuncu-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, haftaya 29 puanla 6. sırada girdi ve Avrupa kupaları hedefini sürdürüyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 19 puanla 12. sırada yer aldı. Peki, RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler ASPOR.com'da...
RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma, yarın Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında bugün oynanacak.
RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele saat 17.00'de başlayacak.
RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşmaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.
BAŞAKŞEHİR – RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Müsabakada hakem Yiğit Arslan görev alacak.
TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU NE?
RAMS Başakşehir 29 puanla 6. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 19 puanla 12. basamakta bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
RAMS BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanacak. Rams Başakşehir FK-Çaykur Rizespor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
