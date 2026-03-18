Galatasaray, Liverpool karşısında Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında 1-0'lık galibiyetin rövanşına Anfield'da çıkan temsilcimiz Galatasaray, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Maçın gollerini 25. dakikada Dominik Szoboszlai, 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch ve 62. dakikada Mohamed Salah kaydetti. İngiliz ekibinin 45+4. dakikada Salah ile kullandığı penaltı vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi Liverpool, çeyrek finalde son şampiyon PSG ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Mac Allister'ın ceza yayına gönderdiği topu, Szoboszlai penaltı noktasının gerisinden yerden bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0.

29. dakikada Abdülkerim'in hatalı pasında topla ceza alanına giren Muhammed Salah'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

31. dakikada ceza alanında oluşan karambolde müsait pozisyonda topu önünde bulan Wirtz'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

33. dakikada Szoboszlai'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan uçarak topun ağlara gitmesini önledi.

45+2. dakikada Szoboszlai, Jakobs'un müdahalesiyle ceza alanında yerde kalınca hakem Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada Muhammed Salah'ın kullandığı atışta kaleci Uğurcan ayaklarıyla golü önledi.

45+5. dakikada Jakobs'un sol taraftan ortaladığı topa ön direkte Sallai kafayla vurdu. Kaleci Alisson meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+6. dakikada Muhammed Salah'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Dönen topa Wirtz'in vuruşunda Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.

Liverpool, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Liverpool, Ekitike'nin golü ile farkı 2'ye çıkardı.

53. dakikada Gravenberch'in golü ile skor 3-0 oldu.

62. dakika Mohamed Salah, farkı 4'e çıkaran golü kaydetti.

SALLAI SAĞ KANATTA OYNADI

Sarı-kırmızılı ekibin Macar futbolcusu Roland Sallai, Liverpool'a karşı hücumun sağ tarafından görev yaptı.

Galatasaray'daki ikinci sezonunu geçiren 28 yaşındaki futbolcu, 71. resmi maçına Liverpool karşısında çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un farklı mevkilerde yararlandığı Sallai, bu maçların 40'ından fazlasında sağ bekte oynadı.

Tecrübeli futbolcu, Liverpool mücadelesinde sağ bek Sacha Boey'in önünde hücumda görev aldı.

G.SARAY TARAFTARI YASAĞA RAĞMEN TRİBÜNDEYDİ

Cezaları nedeniyle maça alınmayan Türk taraftarlar, mücadeleyi ev sahibi ekip tribününden bilet alarak izledi.

UEFA Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı takımın taraftarlarına İtalya temsilcisi Juventus ile son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda yapılan müsabakada yaşanan olaylardan dolayı ceza verdi.

Galatasaray'ın kritik müsabakasını kaçırmak istemeyen taraftarlar, ev sahibi taraftarın arasında mücadeleyi seyretti. Birçok Türk taraftarın Liverpool forması giyerek tribüne girdiği gözlendi.

MAÇIN HAKEMİ DEĞİŞTİ

Liverpool-Galatasaray müsabakasını hakem Szymon Marciniak sakatlanması üzerine dördüncü hakem Pawel Raczkowski yönetti.

Mücadeleyi yöneteceği açıklanan Marciniak, ısınma sırasında sakatlık yaşadığı bildirildi. Tecrübeli hakemin yerine karşılaşmada dördüncü hakem Raczkowski düdük çaldı.