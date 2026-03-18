Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-0'lık Liverpool üstünlüğü ile tamamlanırken ikinci yarıda sarı-kırmızılıları endişelendiren bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarının başında yedek kulübesine geldi. Osimhen ve Sacha Boey oyundan çıkarken Noa Lang ve Leroy Sane maça dahil oldu.

Osimhen, yaşadığı sakatlığın ardından kolu bandajlı bir şekilde ilk yarıyı tamamlamıştı.