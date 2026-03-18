Spor camiasından 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları!

Spor camiası, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.

TFF: Bir Destandır Çanakkale! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde bu toprakları bize ebedi vatan kılan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; en hayasızca akınlara göğüslerini siper eden aziz şehitlerimizi, ebediyete göç eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

BEŞİKTAŞ: 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Vatan savunmasında yitirdiğimiz sekiz kahraman oyuncumuzun emanetine ilelebet sahip çıkacağız. "Biz 11 arkadaşız, lakin arkamız daha var."

FENERBAHÇE: Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de destan yazan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 111. Yılı kutlu olsun!

GALATASARAY: 111 yıldır gururla… ÇANAKKALE GEÇİLMEZ! Şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan #18MartÇanakkaleZaferi'nin yıl dönümünde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

TRABZONSPOR: 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları canları pahasına savunan aziz şehitlerimizi minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz.