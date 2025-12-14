Trendyol Süper Lig’de 16. haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri, ligdeki dengeleri yakından ilgilendiren Fatih Karagümrük-Kocaelispor karşılaşması olacak. Farklı hedeflerle sahaya çıkacak iki ekip için de bu maç büyük önem taşıyor. Sezon boyunca istediği sonuçları almakta zorlanan Fatih Karagümrük, yalnızca 2 galibiyetle 8 puanda kaldı ve lig tablosunun son sırasında yer alıyor. Kocaelispor cephesi ise Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde istikrarlı bir performans ortaya koyarken, topladığı 19 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Karagümrük-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta programı, alt sıraları ve orta hattı yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Fatih Karagümrük ile Kocaelispor'u karşı karşıya getirecek bu mücadele, iki ekip için de farklı hedefler barındırıyor. Ligde geride kalan haftalarda yalnızca 2 galibiyet alabilen İstanbul temsilcisi, topladığı 8 puanla son sırada yer alıyor. Konuk ekip Kocaelispor ise daha moralli bir tabloyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen yeşil-siyahlılar, 19 puanla 8. basamakta bulunuyor. Peki, Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 16. haftada oynanacak Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı 14 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.