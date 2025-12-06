RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı için futbolseverler, “Canlı izle”, “Maç saat kaçta?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Muhtemel 11’ler kim?” sorularına yanıt arıyor. Zorlu mücadele öncesi tüm yayın detayları, kadro tahminleri ve maçın öne çıkan bilgileri bu içerikte yer alıyor. Başakşehir-Fenerbahçe maçına dair her şey burada!

RAMS Başakşehir FK - Fenerbahçe maçını canlı takip et!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Ligde yenilgisiz serisini sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını korumak ve zirve takibini bırakmamak istiyor. RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, "Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlıyor?" ve "Muhtemel 11'ler neler?" soruları da gündemde yer alıyor. Bu önemli maçın yayın bilgileri, muhtemel kadroları ve derbi tadındaki mücadeleye dair tüm detaylar canlı aktarılacak. Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler için tüm bilgiler burada…

RAMS BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda start alacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü maç günü paylaşımı

Fenerbahçe Spor Kulübü maç günü paylaşımı

