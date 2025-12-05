Futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın da aralarında bulunduğu birçok ismin gözaltına alındığı öğrenildi.

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında aralarında profesyonel futbolcu ve kulüp başkanlarının da olduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 35'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray'dan Metehan Baltacı'nın da olduğu öğrenildi.