Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta! 15. hafta karşılaşmasında İkas Eyüpspor, ağırlayacağı Zecorner Kayserispor karşısında, küme düşme hattından kurtulmak için galibiyet arayacak. Ev sahibi takımın 12 puanla zorlu bir mücadeleye çıkacağı bu maçta, konuk ekip de geçen haftaki galibiyetin moralli atmosferini sürdürmek istiyor. Her iki takım da mutlak 3 puan için sahada olacak. Maçın detayları ve canlı yayın bilgileri merak ediliyor. İşte İkas Eyüpsoır-Zecorner Kayserispor maçı ayrıntıları...

İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İkas Eyüpspor, Süper Lig'in 15. haftasında, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Gaziantep FK karşısında aldığı skorla 4 maçlık galibiyet hasretini dindiren Orhan Ak'ın ekibi, bu kez de taraftarı önünde 3 puanı zorlayacak. Zecorner Kayserispor ise rakibiyle aynı puana sahip olup puan tablosunda 16. sırayla düşme hattında yer alıyor. Ligin ilk 11 haftasında galibiyet yüzü görmeyen konuk takım, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un ardından 3. galibiyetini hedefliyor. Peki İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İKAS EYÜPSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yasin Kol'un düdük çalacağı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Ogün Kamacı yapacak.

İKAS EYÜPSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Marcos; Ulvan, Yalçın, Ortakaya, Muljakic; Taşkın, Legowski; Akbunar, Kayan, Gürler; Bozok

Zecorner Kayserispor: Piri; Civelec, Ait Bennasser, Denswil, Carole; Soyalp; Mane, Mendes, Benes, Cardoso; Onugkha