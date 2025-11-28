Süper Lig’de 14. haftanın açılışı İzmit’te gerçekleşiyor. Son haftalarda istikrarlı sonuçlar alan Kocaelispor, ligde 10. sıraya kadar yükseldi. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Gençlerbirliği ise kritik bir deplasmanda mücadele edecek. Futbolseverler, Kocaelispor – Gençlerbirliği karşılaşmasını kaçırmamak için “Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını arıyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası İzmit'te başlıyor. Son haftalarda etkileyici performans sergileyen ve 10. sıraya yükselen Kocaelispor, ligde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Kocaelispor-Gençlerbirliği maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Bu sezon ligde attığı 11 golün 7'sini duran toplardan kaydeden Kocaelispor, %63'lük oranla bu alanda Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor. Gençlerbirliği ise duran toplardan kalesinde 5 gol gördü. Peki, Kocaelispor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Süper Lig'in kritik karşılaşmasında 11'ler belli oldu mu? Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı yayın bilgileri...

KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Kocaelispor-Gençlerbirliği maçı Kocaeli Stadyumu'nda cuma akşamı (bu akşam) oynanacak.

KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu keyifli mücadele futbolseverler tarafından beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edilebilecek.

KOCAELİSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖN İZLEMESİ

Son 6 haftada 13 puan toplayan Selçuk İnan'ın öğrencileri, geçtiğimiz hafta zorlu Göztepe deplasmanından da puan çıkarmayı başardı. Bu süreçte rakiplerine yalnızca 3 gol izni veren Kocaelispor, üst üste iki iç saha maçına çıkacak. Yeşil-siyahlılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından 15. haftada Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Gençlerbirliği ise Başakşehir galibiyetinin ardından çıktığı Galatasaray deplasmanında galibiyete çok yaklaşsa da sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 11 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu sezon ligde attığı 11 golün 7'sini duran toplardan kaydeden Kocaelispor, %63'lük oranla bu alanda Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor. Gençlerbirliği ise duran toplardan kalesinde 5 gol gördü.

Ev sahibi ekipte savunma oyuncusu Botond Balogh sarı kart cezası, golcü Petković ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte Brezilyalı stoper Thalisson kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. İki genç teknik adam Selçuk İnan ve Volkan Demirel, geçen sezon farklı kulüplerin başında birbirine rakip olmuştu. Gaziantep FK ile Sipay Bodrum FK arasında 18 Ocak 2025'te oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER



Kocaelispor: Jovanovic, Oğuz, Syrota, Smolcic, Haidara, Linetty, Tayfur, Keita, Agyei, Can, Serdar.



Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan, Koita, Göktan, Tongya, Niang.

