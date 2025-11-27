Süper Lig'in 14. haftasında futbolseverler nefeslerini tutacak. Şampiyonluk yarışının en kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesi iddaa oranları da açıklandı. İddaa risk yönetimi, derbide Fenerbahçe'yi favori gösterdi. Sarı-lacivertlilerin galibiyetine 2.01 oran verilirken, beraberlik ihtimali 3.32 olarak belirlendi. Konuk ekip Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 2.96 olarak açıklandı.