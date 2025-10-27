Derbi haftası öncesi Süper Lig'de güncel puan durumu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte 10. hafta geride kaldı. İşte 11. haftada oynanacak Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri öncesi güncel puan durumu.