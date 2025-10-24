Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başladı. Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevıtter, Atakan, Berkay, Ahmet, Fofana, Larsson, Çağtay, Serginho, Anıl.
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Arif, Abdulsamet, Bennasser, Furkan, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.
FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 24 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı.
FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.