Antalya'nın Serik ilçesinde fanatik Fenerbahçeli domates üreticisi bir taraftar, sarı-lacivertli takımın yeni transferi dünyaca ünlü Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin adını ürünlerini topladığı plastik kasaların üzerine yazdırdı.

Serik'te domates üreticisi taraftar, Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Fransız futbolcu N'Golo Kante'ye ve takımına olan sevgisini göstermek için ilginç bir yöntem seçti. Domateslerini toplayıp taşıdığı plastik kasaların üzerine 'N'Golo Kante' yazdıran taraftar, bu şekilde 100 kasa hazırlattı. Fenerbahçe ve Kante'ye olan sevgisini bu şekilde göstermek istediğini söyleyen taraftar, takımının şampiyon olmasını istediğini belirtti. Fenerbahçeli arkadaşlarının bu durum karşısında sevindiğini, rakip takım taraftarı olanların ise garipsediğini anlatan taraftar, bu yıl şampiyonluk özlemini sona erdireceklerine inandığını aktardı.