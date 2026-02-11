CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı Ertuğrul Doğan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı 12:00
"Torreira ile ön anlaşmaya varmıştık!" "Torreira ile ön anlaşmaya varmıştık!" 11:04
"Fred'i çok istedim, hala istiyorum!" "Fred'i çok istedim, hala istiyorum!" 10:33
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor! G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor! 09:56
F.Bahçe'den Tedesco hamlesi! F.Bahçe'den Tedesco hamlesi! 09:00
Brezilya'da Talisca üzüntüsü! Brezilya'da Talisca üzüntüsü! 00:47
Daha Eski
F.Bahçe'de o isim eve dönüyor! F.Bahçe'de o isim eve dönüyor! 00:47
İspanya'da gündem Asensio! İspanya'da gündem Asensio! 00:47
Cagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması! Cagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması! 00:47
Trabzonspor'a Zubkov'dan kötü haber! Trabzonspor'a Zubkov'dan kötü haber! 00:47
Dış basında gündem G.Saraylı o yıldız! Dış basında gündem G.Saraylı o yıldız! 00:47
Zenit'ten Duran açıklaması! Zenit'ten Duran açıklaması! 00:47
Kante'den 40 milyon euro'ya ret!
"Fred'i çok istedim, hala istiyorum!"
Süper Loto kazanan numaralar 10 Şubat 2026
Abur cubur yemek neden bağımlılık yapar?