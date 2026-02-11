Brezilya ekibinden Fred hakkında flaş açıklama: Fred'in gelmesini çok istiyorum!
Ara transfer döneminde N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından takımdan ayrılması beklenen Fred hakkında Brezilya kulübünden flaş bir açıklama yapıldı. Güney Amerika ekibi, Fred'i istediklerini doğruladı. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yollar ayrılmıştı.
Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ayrılığı sonrası santrfor arayışı başlayan Fenerbahçe, Darwin Nunez, Yuri Alberto gibi isimler için nabız yoklamış fakat transfer gerçekleşmemişti.
Faslı golcünün ayrılığı sonrası takıma katılan N'Golo Kante'nin transferinin ardından orta sahada oldukça alternatifi bulunan Fenerbahçe'de, bu bölgede bulunan oyunculardan en az birisiyle yolların ayrılması bekleniyordu.
Fransız yıldızın gelişi sonrası, kadrodan ayrılması beklenen ve performansı taraftar tarafından eleştiri alan Fred'in, sarı-lacivertli takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılsa da transfer gerçekleşmedi.
Ocak ayı transfer döneminde Ajax ve Brezilya ekiplerinden teklifler aldığı iddia edilen Brezilyalı orta saha için dikkat çeken bir açıklama yapıldı.
Atletico Mineiro CSO'su (Spor Operasyonları Direktörü) Paulo Bracks, Fenerbahçe forması giyen oyuncunun transferi hakkında konuştu.
Brezilya ekibinin yöneticisi, "Görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim. Hala gelmesini istiyorum. Orada oynuyor ve sözleşmesi var. Hem Atletico'nun hem de yöneticisinin bir hayali.
Oradaki sözleşmesi nedeniyle şu an için bu işi çözemiyoruz. Kapımız ona sonuna kadar açık. Belo Horizonte'de ve kulüpte kökleri olan bir oyuncu. Bana kalsa çoktan burada olurdu." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maçta görev alan Fred, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.