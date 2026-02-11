UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nottingham Forest'ta teknik direktör krizi yaşanıyor. Sezonun Forest adına 3. teknik direktörü olan Sean Dyche'ın, takımdan gönderilebileceği konuşuluyor. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nottingham Forest'ta teknik direktör Sean Dyche'ın geleceği tartışılıyor. BBC'de yer alan habere göre, sezona Nuno Espirito Santo ile başlamasının ardından Ange Postecoglou'yu takımın başına getiren ve yalnızca 39 gün çalışmasının ardından Yunan teknik adamı da takımdan gönderen Nottingham Forest, Wolverhampton ile oynanacak maç sonrası kararını verecek.

DYCHE'IN YERİNE 2 ADAY

Premier Lig'de Ocak Ayı Menajeri ödülüne aday gösterilen Sean Dyche yerine düşünülen adaylar ise Crystal Palace'dan ayrılacağını açıklayan Oliver Glasner ve Fulham Teknik Direktörü Marco Silva.

KÜME DÜŞME HATTININ 2 PUAN ÖNÜNDE

Çarşamba akşamı Nottingham Forest'ın başında 25. maçına çıkacak olan Dyche'ın takımı, düşme hattındaki West Ham'ın sadece iki puan önünde bulunuyor.

"KİMSE BİR ŞEYİ ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİL"

Dedikodulara rağmen Dyche, üzerinde baskı hissetmediğini vurgulayan açıklamalarda bulundu. İngiliz teknik adam, "Ayın Menajeri'ne aday gösterildiğim gün kovulmam gerektiği söyleniyor. Bu benim için yeni bir şey ve ben bu işi uzun zamandır yapıyorum. Gürültüden rahatsız değilim. Bu işin zor olacağını biliyordum. Çözülemez değil ama insanların düşündüğünden daha zor. Unutmayın, ben bu sezon üçüncü teknik direktörüm ve kimse henüz her şeyi çözebilmiş değil." ifadelerini kullandı.

İŞTE O HABER