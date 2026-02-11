Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Bu toplantıda Başkan Dursun Özbek açıklamalar yapıyor. Özbek'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Bu toplantıda Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Özbek'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERME ZAMANI"

"Futbol takımımız ligde liderliğini sürdürüyor, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Artık her maç çok önemli. Juventus ile oynayacağız ve onlara karşı tarihi zaferler kazandık. Önümüzdeki Salı gecesi yine böyle bir maç olacak, inanıyorum...

Taraftarlarımızı Eyüpspor ve Juventus maçında takıma desteğe davet ediyorum. 90 dakika susmayan Ali Sami Yen en büyük gücümüz. Bunu gösterme zamanı."